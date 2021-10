SI Answer Key 2021: एसआई भर्ती की आंसर की जारी, ऐसे कर पाएंगे चेक, जानिए पूरा प्रोसेस

आयोग ने पुलिस विभाग में 465 सब इंस्पेक्टर (एसआई) ग्रुप सी की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसमें से 400 पद सब इंस्पेक्टर पुरुष के लिए और 65 पद एचएसएससी एसआई महिला के लिए हैं।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने अपनी वेबसाइट पर HSSC SI आंसर की और HSSC SI क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है। पुरुष उम्मीदवार, जो 26 सितंबर और 13 अक्टूबर को एचएसएससी एसआई परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे एचएसएससी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट – hssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने HSSC SI पुरुष आंसर की का लिंक यहां दिया है। कैंडिडेट्स अपने दिए गए पेपर कोड के लिए हरियाणा पुलिस एसआई आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

How to Download HSSC SI Answer Key 2021

कैंडिडेट्स को आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले HSSC की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘Public Notice’ का टैब मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर आपको ‘Answer Key for the post of Sub Inspector (Male) , Cat. No. (26.09.2021) – Question Paper Code-1 3/2021’ or ‘Answer Key for the post of Sub Inspector (Male) , Cat. No. 01 (26.09.2021) – Question Paper Code-0321’ or ‘Answer Key for the post of Sub Inspector (Male) , Cat. No. 01 (13.10.2021) – Question Paper Code-5’ or ‘Answer Key for the post of Sub Inspector (Male) , Cat. No. 01 (26.09.2021) – Question Paper Code – 3-(Set II)’ के लिंक मिलेंगे।

अब आपने जो पेपर दिया है उसकी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

17 अक्टूबर तक करा सकते हैं आपत्ति दर्ज

उम्मीदवार 15.10.2021 से तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख 17.10.2021 सायं 5.00 बजे तक है। इसके बाद किसी भी आपत्ति पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आपत्ति के साथ स्पष्ट रूप से / निर्दिष्ट करें, पद का नाम, एडवर्टाइज नंबर, कैटेगरी नंबर, परीक्षा की तारीख, पेपर कोड यानी 1,3, 0321 और 5 (प्रश्न पत्र के पहले पन्नों के नीचे बाईं ओर दिया गया है), शिफ्ट/सत्र, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला और प्रश्न संख्या। जिस पर आपत्ति है। अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियों पर विचार आयोग द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उसका मूल्यांकन

पेपर के मुताबिक किया जाएगा। नोटिस एचएसएससी की वेबसाइट hssc.gov.in पर जारी किया गया है।

नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये hssc.gov.in/hssccms/uploads/publicnotice/68092-66181-AK.pdf है।