Sub Inspector Admit Card 2022: जम्मू और कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने JKSSB SI Recruitment 2022 के लिए आवेदन किया था, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 27 मार्च 2022 को दोपहर 12:00 से 2:00 तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 अंकों के 120 सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download JKSSB SI Exam Admit Card 2022

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘Admit Card / Hall Ticket for the OMR based objective type written examination for the posts of Sub Inspector (Police), (Home Department), UT Cadre, under item no. 668, Advertisement Notice no. 6 of 2021 held on 27.03.2022’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

स्टेप 4: यहां उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करें।

स्टेप 5: अब उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से जम्मू और कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कुल 800 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल 6 सी के तहत 35,700 रुपए से 1,13,100 रुपए महीने तक का वेतन दिया जाएगा। इन‌ पदों भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।