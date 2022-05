SECL Recruitment 2022: 8वीं पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें युवाओं के लिए अच्छी खबर हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (South Eastern Coalfields Limited) ने डम्पर ऑपरेटर सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 23 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

बता दें कि इन पदों के लिए अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक के जरिए ही आवेदन करना होगा। इन पदों पर भर्तियों के लिए 2 मई 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था।

SECL Recruitment 2022 Notification: रिक्त पदों की संख्या

डम्पर ऑपरेटर – 355 पद

डोजर ऑपरेटर – 64 पद

लोडर ऑपरेटर – 21 पद

SECL Vacancy 2022: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का 8वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए।

SECL Bharti 2022: आयु सीमा

आवेदक की उम्र संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट secl-cil.in पर जारी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं।

SECL Bilaspur Vacancy 2022: चयन प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदकों का चयन ट्रेड टेस्ट के जरिए किया जाएगा। ट्रेस्ट टेस्ट की तिथि आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी।

SECL Bilaspur Bharti 2022: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट secl-cil.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए कैरियर सेक्शन में जाएं।

3.यहां Internal Notification for Departmental Selection in SECL to the Post of Dumper Operator (T)/Dozer Operator (T)/ PayLoader Operator (T) EXCV. Cat-D issued vide No: SECL/BSP/P/NEE/2022/अधिसूचना 89 Dated-02.05.2022″ (Only for Departmental Employees working in SECL & CIL Subsidiaries)[Ref No-SECL/BSP/P/NEE/2022/NOTIFICATION/89 Date-02/05/2022] के लिंक पर क्लिक करें।

4.नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.नोटिफिकेशन के साथ आवेदन आवेदन फॉर्म दिया गया है।

6.उसे डाउनलोड करें और दिए गए पते पर भेज दें।

Central government job vacancy 2022: इन तिथियों का रखें ध्यान

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि – 2 मई 2022

आवेदन पत्र की हार्ड काॅपी जमा करने की अंतिम तिथि – 23 मई 2022

आवेदन पत्र की स्कैन काॅपी मेल के जरिए जमा करने की अंतिम तिथि – 30 मई 2022