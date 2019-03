SBI में सालाना 40 लाख रुपये तक कमाने का है मौका! जानिए डिटेल्स और करें आवेदन

SBI SO Recruitment 2019: आवेदन करने की आखरी तारीख 24 मार्च है।

बैंक में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। State Bank of India (SBI) Specialist Officers (SO) पदों पर नियुक्ति करने जा रहा है। नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखरी तारीख 24 मार्च है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं भर्ती के बारे में। SBI SO के कुल 8 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती Faculty, SBIL, (executive education), Faculty, SBICB, (Marketing), Faculty, SBICRM, (Credit/Risk Management/ International Banking) और Marketing executive SBIL पदों पर भर्ती होनी है।

क्वॉलिफिकेशन्स की बात करें तो Faculty पदों के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट (न्यूनतम 55 फीसदी मार्क्स) आवेदन कर सकते हैं। वहीं Marketing Executive के लिए MBA या मार्केटिंग में दो साल का डिप्लोमा(न्यूनतम 55 फीसदी मार्क्स) हासिल कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आयु सीमा भी निर्धारित है। Faculty पदों के लिए आयु सीमा 28 से 55 साल है। वहीं Marketing Executive पदों के लिए आयु सीमा 30 से 50 साल है। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये का शुल्क भरना होगा। वहीं SC /ST / PWD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये है। आवेदन करने के लिए आप वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं।

वेबसाइट के होम पेज से ‘Careers’ सेक्शन के टैब पर क्लिक करें। इसके बाद ‘Recruitment of specialist cadre officer..’ under ‘latest announcement’ लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद ‘new registration’ लिंक पर क्लिक करें। अपनी डिटेल्स सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस पूरा करें। अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करें। सैलरी की बात करें तो Faculty का वेतन 25 से 40 लाख रुपये सालाना है। वहीं Marketing executives का वेतन 25 लाख रुपये सालाना है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें वेबसाइट sbi.co.in पर।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App