SBI SO recruitment 2019: स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के लिए 76 वैकेंसी, सैलरी 41 लाख तक

SBI SO Recruitment 2019: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त 2019 तक है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट bank.sbi/careers or sbi.co.in/careers पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना पड़ेगा। जिसमें रिज्यूम, आईडी प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि शामिल हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के बिना शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। आगे जानते हैं इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी।

वैकेंसी डिटेल्स: उप महाप्रबंधक (एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट) लिए कुल 01 खाली पद है। उप महाप्रबंधक (कैपिटल प्लानिंग)- 1 पद, एसएमई क्रेडिट एनालिस्ट (सेक्टर स्पेशलिस्ट)- 11 पद, एसएमई क्रेडिट एनालिस्ट (स्ट्रक्चरिंग)- 4 पद, एसएमई क्रेडिट एनालिस्ट- 10 पद, क्रेडिट विश्लेषक- 30 पद और क्रेडिट विश्लेषक के लिए 20 खाली पद हैं। उपरोक्त सभी पद अनुभवी उम्मीदवारों के लिए है। डिप्टी जनरल मैनेजर (एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट) के लिए, बैंकों / वित्तीय संस्थानों / नियामक निकायों के साथ कुल 15 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। साथ ही इन पदों के लिए, बैंकों / वित्तीय संस्थानों / नियामक संस्थाओं के साथ ALM में कम से कम पांच साल का अनुभव आवश्यक है।

शैक्षणिक और अन्य योग्यता: उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 15 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अलग-अलग पदों के लिए अगल-अलग योग्यता निर्धारित की गई है। इसके लिए सबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देखें। शैक्षणिक योग्यता के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। मार्केटिंग और मार्केटिंग कार्यकारी के पद के लिए, एमबीए की डिग्री आवश्यक है। सभी पदों के लिए वेतन 15 रुपये से 41 लाख रुपये प्रति वर्ष के रूप में दिया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन: आवेदन के लिए उम्मीदवार सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट करें। इसके बाद होम पेज की दाहिनी तरफ स्थित ‘careers’ लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद ‘recruitment of specialist cadre officers’ के अंतर्गत ‘apply online’ लिंक पर क्लिक करें। फिर ‘new registrations’ वाले लिंक पर क्लिक करें। पूरी डिटेल्स भरकर सबमिट करें। फिर इसके बाद लॉग-इन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। अब फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर दस्तावेज भी डालें। अंत में पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें।

