SBI Result 2021: स्टेट बैंक ने इस भर्ती का जारी किया रिजल्ट, ये रही सलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट

SBI Result 2021: एसबीआई द्वारा जारी पीडीएफ के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन प्रोविजनल है और कुछ शर्तों

SBI Result 2021: भारतीय स्टेट बैंक अपरेंटिस रिजल्ट 2021 बैंक द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। रिजल्ट 17 और 20 सितंबर, 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा के लिए घोषित किया गया है। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट-sbi.co.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से स्टेट बैंक में कुल 6100 पदों पर भर्ती होनी है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि रिजल्ट के साथ, एसबीआई ने उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त नंबर भी जारी किए हैं। परिणाम, अन्य डिटेल्स और डाउनलोड करने के स्टेप यहां देखे जा सकते हैं।

एसबीआई द्वारा जारी पीडीएफ के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन प्रोविजनल है और कुछ शर्तों के अधीन है। यह उम्मीदवारों द्वारा पात्रता मानदंड की पूर्ति और रजिस्ट्रेशन के समय उनके द्वारा साझा की गई जानकारी की प्राप्त करने के अधीन है। यह स्थानीय भाषा में कुशलता परीक्षा में उम्मीदवारों की योग्यता के अधीन भी है।

SSC GD Constable Admit Card 2021: एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 एडमिट कार्ड जारी, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट -sbi.co.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको कैरियर टैब मिलेगा उसपर क्लिक करें।

कैरियर टैब में आपको “ENGAGEMENT OF APPRENTICES UNDER THE APPRENTICES ACT, 1961 (Final Result Announced) (Advertisement No. CRPD/APPR/2021-22/10).” का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

उसपर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इस पीडीएफ में उन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जिन्होंने परीक्षा पास की है।

Railway Recruitment 2021: रेलवे ने 10वीं पास के लिए जारी किया भर्ती नोटिफिकेशन, इस तारीख तक करना होगा आवेदन

अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर लें।

आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये sbi.co.in/documents/77530/11154687/02112021_Apprentices-2020-RESULT-15+FORMAT.pdf/c24a3c9b-c9cc-26dc-5e9e-84278b694193?t=1635847101739 है।