SBI Recruitment 2018: 2000 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती, sbi.co.in पर जल्दी करें आवेदन

स्टैट बैंक ऑफ इंडिया बड़े पैमाने पर प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती करने जा रहा है। कुल 2000 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन प्रक्रिया जारी है और अंतिम तिथि 13 मई 2018 है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। 2000 में से सामान्य वर्ग के 1010 पदों पर भर्ती होगी। वहीं SC के 300, ST के 150 और OBC के 540 पदों पर भर्ती होगी। चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 23700- 42020 रुपये के बीच होगा। आवेदन करने के लिए किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है? आइए अब जानते हैं उनके बारे में। आवेदकों के लिए आयु सीमा निर्धारित है। सिर्फ 21 से 30 वर्ष के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक का न्यूनतम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। वे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर में हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये और SC /ST / PWD उम्मीदवारों को 100 रुपये का शुल्क भरना होगा। शुल्क आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए भर सकते हैं। अब जानते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। उम्मीदवारों को चयन प्रीलिमिनरी परीक्षा, मेन परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होगा।

ऐसे करें आवेदन- आवेदन करने के लिए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in के केरियर सेक्शन में जाएं। वेब पेज पर ‘Recruitment of Probationary Officers in State Bank of India’ के लिंक पर क्लिक करें। अपना पंजीकरण कराएं और आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

