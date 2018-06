SBI PO Admit Card 2018: ऐसे डाउनलोड करें अपने प्रवेश पत्र और जानें जरूरी बातें

SBI PO Admit Card 2018: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, (SBI) ने प्रोबेश्नरी ऑफिसर भर्ती की प्रीलिमिनरी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। प्रीलिमिनरी परीक्षा 1, 7 और 8 जुलाई 2018 को होनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2000 प्रोबेश्नरी ऑफिसर पदों पर भर्ती होनी है। आवेदकों को पहले चरण में प्रीलिमिनरी परीक्षा देनी होगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं वेबसाइट sbi.co.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका। sbi.co.in पर लॉगइन करें। कैरियर सेक्शन में जाकर ‘Recruitment of Probationary Officers in State Bank of India’ के लिंक में से ‘Download Preliminary Examination Call Letter’ का ऑप्शन सिलेक्ट करें।

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड सबमिट करें। लॉगइन करते ही आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा। डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। एडमिट कार्ड के बिना उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि भी जरूर लेकर जाएं। प्रीलिमिनरी परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले उम्मीदवारों मेन्स परीक्षा में बैठेंगे। प्रीलिमिनरी परीक्षा के नतीजे 15 जुलाई को जारी किए जाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन मेन एग्जाम 8 अगस्त को होगा जिसके नतीजे 20 अगस्त को जारी किए जाएंगे। मेन्स परीक्षा क्वॉलिफाई करने वाले GD/ इंटरव्यू देंगे और अंतिम चरण में वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी।

