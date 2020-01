SBI Junior Associate Recruitment 2020: जूनियर एसोसिएट के कुल 8000 पद खाली, जानें कैसे करें अप्लाई और कितनी होगी सैलरी

SBI Junior Associate Recruitment 2020: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में नौकरी पाने का यह सबसे अच्छा मौका है। एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट (ग्राहक सहायता और बिक्री) पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसके जरिए 8000 खाली पदों पर नौकरी दी जाएगी। भर्ती SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in के माध्यम से की जाएगी। SBI जूनियर एसोसिएट 2020 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 26 जनवरी 2020 या उससे पहले तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सामान्य/ओबीसी /ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 26 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करना भी जरूरी होगा। हालांकि उम्मीदवार 10 फरवरी तक आवेदन पत्र को एडिट कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा देनी होगी। प्रीलिम्स परीक्षा फरवरी-मार्च 2020 में आयोजित की जाएगी। मेन का आयोजन 19 अप्रैल, 2020 को आयोजित होगी।

SBI जूनियर एसोसिएट्स भर्ती: जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट, sbi.co.in पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर ऊपर के दाएं कोने में ‘careers’ टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: यहां ‘apply online’ के लिंक पर क्लिक करने के बाद ‘junior associate’ पर क्लिक करें।

चरण 4: अब ‘click here for new registration’ पर क्लिक करें।

चरण 5: मांगी गई जरूरी जानकारी दर्ज करें।

चरण 6: विवरण का उपयोग करके लॉग-इन करें।

चरण 7: फॉर्म भरें, फोटो अपलोड करें।

चरण 8: आखिर में भुगतान करें।

यहां योग्यता और देखें कितनी मिलेगी सैलरी: जूनियर एसोसिएट पदों के लिए SBI भर्ती 2020 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वहीं सैलरी की बात करें तो मुंबई की तरह बाकी मेट्रो सिटीज में एक लिपिक कैडर के कर्मचारी की शुरुआती सैलरी डी.ए. के लिए लगभग 26,000 प्रति माह होगा, वर्तमान दर पर अन्य भत्ते और नए भर्ती हुए स्नातक जूनियर सहयोगियों के लिए सैलरी में दो एडिशन इनक्रीमेंट जोड़ा जाएगा।

