SBI Clerk 2021 Exam: भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई क्लर्क 2021 परीक्षा अधिसूचना 26 अप्रैल, 2021 को जारी की गई। उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर 5327 क्लर्क पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। SBI क्लर्क 2021 परीक्षा 31 जून, 2021 को आयोजित होने वाली है। SBI क्लर्क 2021 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 27 अप्रैल, 2021 से शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 मई, 2021 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मान्य डिग्री रखने वाले उम्मीदवार SBI क्लर्क 2021 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 1 अप्रैल 2021 तक 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए।

एसबीआई क्लर्क 2021 परीक्षा के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन भरने के लिए उम्मीदवारों को नीचे स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया बताई गई है। SBI क्लर्क 2021 परीक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक साइट देखें।

How to apply SBI Clerk 2021 Exam

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://sbi.co.in/ पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर आपको राइट साइड में careers का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।

अब आपको वहां आ रहे “Recruitment of junior associates (customer support & sales) (online registration of application and payment of fees: 27.04.2021 to 17.05.2021) (advertisement no. crpd/cr/2021-22/09)” यहां आ रहे Apply Online के लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।

अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो New Registration पर क्लिक करें। अगर नहीं तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें।

अब सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट कर दें।

अब आप यहां मांगी गईं जरूरी डिटेल्स भरकर पेमेंट कर दें।

अब आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दें और इसका प्रिंट आउट भी ले लें।

एसबीआई क्लर्क 2021 परीक्षा नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://bank.sbi/documents/77530/11154687/060421-Detailed_Advertisement_JA_2021.pdf/df0c82ff-afdd-0ab5-af90-027b7fb90818?t=1619441279335 है।