SBI Admit Card 2021: स्टेट बैंक ने इन पदों पर भर्ती के लिए जारी किए एडमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

SBI Admit Card 2021: उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा की परीक्षा के आधार पर एसबीआई अपरेंटिस के लिए किया जाएगा।

SBI Admit Card 2021: भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई अपरेंटिस एडमिट कार्ड 2021 अलग अलग पदों के लिए जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड एसबीआई अपरेंटिस भर्ती 2021 के लिए है और परीक्षा 20 सितंबर, 2021 को आयोजित होने वाली है। उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइटsbi.co.in से कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी पर प्राप्त कर सकते हैं।

एसबीआई अपरेंटिस एडमिट कार्ड 2021 परीक्षा के दिन के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। सभी उम्मीदवारों को इसे परीक्षा हॉल में ले जाना होगा और यदि वे ऐसा करना भूल जाते हैं, तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 15,000 रुपए महीने सैलरी मिलेगी। उम्मीदवारों को एसबीआई अपरेंटिस एडमिट कार्ड 2021 पर अपनी पूरी डिटेल्स ध्यान से पढ़नी चाहिए। किसी भी विसंगति के मामले में, उन्हें तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए।

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और स्थानीय भाषा की परीक्षा के आधार पर एसबीआई अपरेंटिस के लिए किया जाएगा। पेपर दो भाषाओं में आएगा, अर्थात सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा को छोड़कर, अंग्रेजी और हिंदी में। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। किसी भी सवाल का गलत उत्तर देने पर 0.25 नंबर प्रति सवाल के मुताबिक काट लिए जाएंगे।

How to download SBI Apprentice Admit Card 2021

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटsbi.co.in पर जाएं।

उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ‘Careers’ सेक्शन में जाना होगा।

वहां ‘Engagement of Apprentices under the Apprentices Act, 1961’ and then click on ‘Download Exam Call Letter.’ का लिंक आ रहा होगा। उसपर क्लिक करें।



क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। अब नए पेज पर आपको मांगी गईं जरूरी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर और पासवर्ड/ जन्म तिथि डालकर सबमिट कर देना है।

सबमिट करते ही SBI Apprentice Admit Card 2021 आपके सामने स्क्रीन पर होगा। अब आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और इसका प्रिंट आउट भी ले पाएंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://ibpsonline.ibps.in/sbiappajun21/cloea_sep21/login.php?appid=7ced52fbaafb82ebbba81acde0c2e934 है।

