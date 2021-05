SBI Admit Card 2021: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने क्लर्क कैडर में फार्मासिस्ट के पद के लिए ऑनलाइन एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। वे उम्मीदवार जिन्होंने इस एग्जाम के लिए आवेदन किया था वे SBI की आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.co.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एसबीआई फार्मासिस्ट परीक्षा 23 मई 2021 (रविवार) को निर्धारित है। उम्मीदवारों को कॉल लेटर में दिए गए स्थान में पासपोर्ट आकार की फोटो को चिपकाना होगा और इसे मूल में फोटो पहचान प्रमाण और एक फोटोकॉपी के साथ एग्जाम सेंटर पर जाना चाहिए।

SBI Pharmacist Admit Card 2021: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की ऑफिशियल वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद ‘Opportunities Section’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब उम्मीदवार के सामने एक नया पेज खुलेगा जहां दी गई लिंक ‘Download Exam Call Letter’ given under ‘RECRUITMENT OF PHARMACIST IN CLERICAL CADRE (Advertisement No. CRPD/ PHARMACIST/2021-22/04)’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब उम्मीदवारों के सामने एक नई विंडो खुल जाएगी।

स्टेप 5: अब उम्मीदवार मांगी गई जानकारी को दर्ज करें और लॉग-इन का बटन दबाएं।

स्टेप 6: उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड उनके सामने होगा। उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर लें।

ऑनलाइन परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में प्राप्त अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे। उम्मीदवार ध्यान रखें एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी।