बंपर जॉब्स! 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का मौका!

Allahabad High Court ने 10वीं-12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट लोगों तक के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं। Stenographer, Junior Assistant, Driver, Peon और अन्य कई पदों पर होनी है। भर्तियां तीन हजार से अधिक पदों पर होनी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। चयनित उम्मीदवारों का वेतनमान 5,200 – 20,200 रुपये होगा। इसके अलावा पद के हिसाब से ग्रेड पे भी मिलेगा। Stenographer Grade-III को 2,800 रुपये; Junior Assistant को 2,000 रुपये; Drivers (Driver Category ‘C’ Grade-IV) को 1,900 रुपये और Tube well Operator- cum-Electrician को 1,800 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं Sweeper-cum-Farrash का वेतनमान 6,000 रुपये होगा।

Stenographer Grade-III के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट और Stenography में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर होना जरूरी है। वहीं Junior Assistant-Paid Apprentices के लिए 12वीं पास और CCC सर्टिफिकेट धारक आवेदन कर सकते हैं। Drivers (Driver Category ‘C’ Grade-IV) पद के लिए 10वीं पास उम्मीदवार (सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस धारक) आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों पर आवेदन करने की आयु सीमा 18 से 40 साल निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए आपको शुल्क का भी भुगतान करना होगा। Gen/ OBC (Post Code No. 01 and 02) वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये; Gen/ OBC (Post Code No. 03 and 04) उम्मीदवारों को 400 रुपये; SC/ ST (Post Code No. 01 and 02) उम्मीदवारों को 400 रुपये और SC/ ST (Post Code No. 03 and 04) उम्मीदवारों को 300 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा।

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों पर आवेदन आप ऑनलाइन www.allahabadhighcourt.in पर कर सकते हैं। इसके अलावा भर्तियों से जुड़ी अधिक जानकारी भी आप वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन से हासिल कर सकते हैं। कुल 3495 पदों पर भर्ती होनी है। आवेदन 6 दिसंबर से शुरू होंगे अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2018 है।

