सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका! सैलरी- 67,700 रुपये

AIIMS Recruitment 2018: All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ने नई वैकेंसी निकाली है। भर्तियां AIIMS Jodhpur के लिए होनी हैं। AIIMS Senior Resident पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर 2018 है। चलिए विस्तार से जानते हैं भर्ती के बारे में। Senior Resident के कुल 101 पदों पर भर्ती होनी है। इसका वेतनमान 67,700 रुपये प्रतिमाह है। जिन विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है उनमें Anaesthesiology and Critical Care, Anatomy, Biochemistry, Burns & Plastic Surgery, Cardiology, Cardiothoracic Surgery, Gastroenterology, General Medicine, General Surgery और अन्य कई पद शामिल हैं। इनकी विस्तृत डिटेल्स आप AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं।

आवेदन करने की आयु सीमा भी तय की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। वहीं SC/ST उम्मीदवारों को इस आयु सीमा से 5 साल और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की रियायत मिलेगी। आवेदन करने के लिए सामान्य और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ST उम्मीदवारों को 800 रुपये का शुल्क भरना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से रियायत दी गई है। उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं भरना होगा। आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन भर सकेंगे। ध्यान रहे आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, अकादमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप www.aiimsjodhpur.edu.in पर कर सकते हैं।

