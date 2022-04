IBPS Clerk Mains Exam Results 2022: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) ने क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जारी परीक्षा परिणाम को चेक कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर 30 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध रहेगा।

आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का आयोजन 25 जनवरी 2022 को देश भर में निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। इस भर्ती परीक्षा के जरिए क्लर्क के 7885 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएगी। यह भर्ती विभिन्न बैंकों जैसे बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैं ऑफ बड़ौदा सहित विभिन्न बैंकों में की जाएगी।

IBPS Clerk Mains Results 2022 How to Check: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए View your Result of Online Main Examination for CRP-Clerks-XI के लिंक पर क्लिक करें।

3.यहां रजिस्ट्रेशन नंबर आदि दर्ज कर सबमिट करें।

4.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

5.अब चेक करें और डाउनलोड करें।