Sarkari Nuakri: यूपी बिजली विभाग में भर्ती के लिए हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहे चेक करने के स्टेप

Sarkari Nuakri: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने अपनी वेबसाइट पर लेखा लिपिक का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सभी उम्मीदवार जो यूपीपीसीएल लेखा लिपिक परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट यानी upenergy.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीसीएल की लेखा लिपिक भर्ती कंप्यूटर बेस्ड लिखित परीक्षा 27 सितंबर 2021 को आयोजित हुई थी। जिसमें कौशल परीक्षा के लिए कुल 488 का चयन किया गया है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप के बाद यूपीपीसीएल लेखा लिपिक रिजल्ट 2021 डाउनलोड कर सकते हैं।

How to Download UPPCL Lekha Lipik Result 2021

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर आपको ‘LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR SKILL TEST FOR THE POST OF LEKHA LIPIK AGAINST ADVT. 06/VSA/2020/LL’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा। यह एक पीडीएफ फाइल होगी।

यही फाइल आपका रिजल्ट है। अब आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

सलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की लिस्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक ये upenergy.in/site/writereaddata/siteContent/202111111827489419LL.pdf है।

यूपीपीसीएल ने नोटिस में कहा गया है कि अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी प्रिंटिंग में कोई गलती होती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। नोटिस में कहा गया है कि लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट की तारीख और स्थान की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

इस परीक्षा के माध्यम से कुल 103 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। UPPCL अकाउंट्स र्क्लक की परीक्षा में दो पेपर हुए। इसके अनुसार, पेपर 1 परीक्षा के लिए ‘सीसीसी’ स्तर के कंप्यूटर ज्ञान के लिए 1 नंबर के 50 एमसीक्यू सवाल थे। इसके साथ ही पेपर 2 में अंकगणित, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी और लेखा और सामान्य बहीखाता पर 150 वस्तुनिष्ठ सवाल थे, परीक्षा 150 नंबर की थी। वहीं इस परीक्षा से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।