सीमा सुरक्षा बल ने सीनियर एयरक्राफ्ट मकैनिक, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सहित अन्य कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने के 30 दिन के अंदर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और सिक्योरिटी असिस्टेंट सहित अन्य पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन और अन्य आवश्यक दस्तावेज नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर तय समय के अंदर भेज सकते हैं।

वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में असिस्टेंट के 6 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड I के 4 पद, हिंदी ट्रांसलेटर के 1 पद, लाइब्रेरियन के 2 पद, स्टेनोग्राफर ग्रेड II के 9 पद और स्टाफ कार ड्राइवर के 5 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार 25 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

Latest Government Jobs 2022 (सरकारी नौकरी) Results LIVE News Updates:

TNPSC Recruitment 2022: डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य पदों पर भर्ती तमिल नाडु पब्लिक सर्विस कमिशन (TNPSC) ने कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार 22 अगस्त 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रिलिमनरी परीक्षा और मेन्स परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। AAI Recruitment 2022: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली नौकरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने सीनियर असिस्टेंट सहित अन्य कई पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर 29 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1000 रुपए आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। BARC Recruitment 2022: भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यह पद खाली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने स्टेनोग्राफर सहित 89 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर 31 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं।