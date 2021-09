Sarkari Naukri-Result 2021 LIVE Updates: दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सरकारी नौकरी का मौका

10:42 (IST) 24 Sep 2021

Sarkari Naukri-Result 2021 LIVE Updates: BHEL में ऐसे करें आवेदन

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pser.bhel.com या careers.bhel.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर नीचे दिए गए ‘Career with BHEL’ सेक्शन में जाएं और ‘Current Job Openings’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद ‘BHEL PSER needs experienced Engineers and Supervisors in Civil discipline on Fixed Tenure Appointment basis’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां ‘Apply Online’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इसके बाद अपना पद चुनें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 6: अब आवेदन के लिए मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट कर दें।