ESIC Notification: एम्पलॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआईसी) चेन्नई ने सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए रिवाइज़्ड इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया है। अब ईएसआईसी चेन्नई 22 मई 2021 को ऑनलाइन मोड में सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित करेगा। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने ईएसआईसी चेन्नई सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए आवेदन किया है, वह एम्पलॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआईसी) चेन्नई की आधिकारिक वेबसाइट-esic.nic.in पर उपलब्ध इंटरव्यू शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, एम्पलॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआईसी) चेन्नई ने 22 मई 2021 को ऑनलाइन मोड में सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहले यह इंटरव्यू 19 मई 2021 को निर्धारित किया गया था। नोटिफिकेशन में आगे लिखा है जो इंटरव्यू 19 मई को ऑफलाइन आयोजित किया जाना था अब उसका एक स्लॉट 22 मई को ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। जो उम्मीदवार ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहते हैं, वह भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी डाक्यूमेंट्स deanmckkn.tn@esic.nic.in पर पहले से ही भेज दे।

आपको बता दें कि टाइमिंग और लिंक दोनों ही ऑर्गनाइजेशन द्वारा उम्मीदवारों को तय समय पर भेजा जाएगा। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्होंने सीनियर रेजिडेंट पदों के लिए आवेदन किया है, वह ईएसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

ऐसे करें एम्पलॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआईसी) चेन्नई का इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार एम्पलॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (ईएसआईसी) चेन्नई की आधिकारिक वेबसाइट यानी esic.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर उपलब्ध रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3: फिर होम पेज पर दिख रहे ADDENDUM – CONTRACTUAL ENGAGEMENT OF SENIOR RESIDENT (3 YEARS TENURE) AND SENIOR RESIDENT (1 YEAR TENURE) AT ESIC MEDICAL COLLEGE & PGIMSR AND HOSPITAL, K.K. NAGAR, CHENNAI – 600 078 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: आपके सामने एक नया विंडो खुल जाएगा जिस पर शार्ट नोटिफिकेशन का पीडीएफ दिख रहा होगा।

स्टेप 5 : आप इस शॉर्ट नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं।