BEL Recruitment 2023: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हवलदार की निकालीं रिक्तियां।

BEL Recruitment 2023: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) सुनहरा मौका लाया है। इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हवलदार के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। युवा उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ऐसे लोग BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 12 पदों को भरा जाएगा। यह पद स्थाई तौर पर इसकी बेंगलुरु यूनिट के लिए उपलब्ध हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए 6 जून, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। BEL Recruitment के लिए तारीख आवेदन की अंतिम तिथि: 06 जून BEL भर्ती के लिए रिक्तियों का विवरण हवलदार (सिक्योरिटी) -12 पद BEL Recruitment के लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से SSLC यानी 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए अनुभव होना चाहिए। BEL भर्ती के तहत मिलने वाली सैलरी जिन उम्मीदवारों का चयन इन पदों के लिए होगा। उन्हें वेतन के तौर पर WUG-III/सीपी-III रु. 20,500-3%-79,000/- रुपये दिए जाएंगे। साथ ही CTC: रु. 5.11 लाख (करीब) रुपये होगा। BEL Recruitment के लिए चयन प्रक्रिया इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पास करना होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करने वालों को लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और लिखित परीक्षा बैंगलोर में आयोजित की जाएगी।

