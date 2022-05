Sarkari Naukri 2022: बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्तियां निकली हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mahatransco.in के जरिए 24 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

बता दें कि 223 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited) ने की ओर से निकली गई है।

Bijli Vibhag Vacancy 2022: रिक्त पदों की संख्या

सहायक अभियंता (ट्रांसमिशन) – 170 पद

सहायक अभियंता (दूरसंचार) – 25 पद

सहायक अभियंता (सिविल) – 28 पद

Bijli Vibhag Bharti 2022: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल से संबंधित स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अधिक शैक्षणिक योग्यता व इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जारी भर्ती नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं।

Bijli Vibhag Recruitment 2022: आयु सीमा

आवेदक की उम्र 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी गई है।

बिजली विभाग भर्ती 2022: चयन प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा।

Govt jobs 2022: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mahatransco.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Advertisement No. 04/2022 for the post of Assistant Engineer (Transmission), Assistant Engineer (Telecommunication) and Assistant Engineer (Civil) के लिंक पर क्लिक करें।

3.नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

नोटिफिकेशन में दिए गए CLICK HERE https://ibpsonline.ibps.in/msetclapr22 TO APPLY ON-LINE के लिंक पर क्लिक करें।

4.अब मांगी गई जानकारी को दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें।

5.सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें।

6.आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करें।

सरकारी नौकरी 2022: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन की अंतिम तिथि – 24 मई 2022

परीक्षा तिथि – जून/ जुलाई 2022 (संभावित)