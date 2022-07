High Court Recruitment 2022: होईकोर्ट में परीक्षक सहित विभन्न रिक्तियों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी 22 अगस्त 2022या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट mhc.tn.gov.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती (Sarkari Naukri 2022) प्रक्रिया के जरिए विभिन्न रिक्तियों के कुल 1412 पदों को भरा जाएगा। अभ्यर्थी जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Madras High Court Recruitment 2022:रिक्त पदों की संख्या

परीक्षक – 118 पद

पाठक – 39 पद

सीनियर बेलीफ – 302 पद

जूनियर बेलीफ – 574 पद

जेरॉक्स ऑपरेटर – 267 पद

ड्राइवर – 59 पद

प्रोसेस सर्वर – 41 पद

लिफ्ट ऑपरेटर – 9 पद

प्रोसेस राइटर – 3 पद

Madras HC Recruitment 2022: शैक्षणिक योग्यता

परीक्षक परीक्षक, पाठक, वरिष्ठ बेलीफ और जूनियर बेलीफ पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का एसएसएलसी पास होना अनिवार्य है। वहीं जेरोक्स ऑपरेटर पद के लिए एसएसएलसी पास के साथ अभ्यर्थी के पास जेरोक्स मशीन के संचालन में कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। अधिक शैक्षणिक योग्यता व इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को देश सकते हैं।

High Court Recruitment 2022: उम्र सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18वर्ष से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी को 3 वर्ष और एससी व एसटी वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी गई है।

High Court Bharti 2022: चयन प्रक्रिया

आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा के जरिए किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदकों को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

Govt jobs 2022: ऐसे करें आवेदन

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइटmhc.tn.gov.in पर जाएं।

-होम पेज पर दिए गएRECRUITMENT सेक्शन में जाएं।

-अब Click here to Register and Apply Online for various posts in the Subordinate Courts in the Judicial Districts in the State of Tamil Nadu (Examiner, Reader, Senior Bailiff, Junior Bailiff/Process Server, Process Writer, Xerox Operator, Lift Operator and Driver)’ given under ‘Announcements’ के लिंक पर क्लिक करें।

-आवश्यक विवरण और दस्तावेज को अपलोड करें।

-आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करें।