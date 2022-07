Government Jobs Sarkari Naukri in Railway Police Banks and other Government Department Updates In Hindi: उत्तर प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर बंपर भर्तियां निकल हैं। इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के कुल 5500 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in के माद्यम से 9 अगस्त 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वहीं, ओडिशा लोक सेवा आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर भर्तियों निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 29 जुलाई 2022 से इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in के जरिए 29 अगस्त 2022 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए।

Live Updates

Army LDC Recruitment 2022: आवश्यक शैक्षणिक योग्यता Army LDC Recruitment 2022: उम्मीदवारों को 12वीं पास के साथ कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी डिटेल Army LDC Recruitment 2022: कितना मिलेगा वेतन Army LDC Recruitment 2022: भारतीय सेना में एलडीसी के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये वेतन के तौर पर दिया जाएगा। Army LDC Recruitment 2022: भारतीय सेना में लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती Army LDC Recruitment 2022: भारतीय सेना में लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यहां देखें डिटेल