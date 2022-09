Sarkari Naukri 2022: 10वीं और ग्रेजुएशन पास कर सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली हैं। इन पदों के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/patna के जरिए 20 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

बता दें कि इस भर्ती का शाॅर्ट नोटिस पहले ही जारी कर दिया था। अब विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभ्यर्थी जारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए निर्धारित लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Court Recruitment 2022: रिक्त पदों की संख्या

क्लर्क – 3325 पद

स्टेनोग्राफर – 1562 पद

कोर्ट रीडर – 1132 पद

चपरासी/ अर्दली- 1673 पद

Bihar Court Bharti 2022: शैक्षणिक योग्यता

चपरासी/ अर्दली पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य हैं। वहीं अन्य पदों के लिए आवेदक के पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

Govt jobs 2022: आयु सीमा

इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं ओबीसी वर्ग के आवेदक को अधिकतम उम्र सीमा में 3 और एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी गई है।

latest govt jobs: आवेदन शुल्क

चपरासी/ अर्दली पदों के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदक को 600 रुपए और एससी व एसटी वर्ग के आवेदक को 300 रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं अन्य पदों के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग को 800 रुपए और एससी व एसटी वर्ग को 400 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा।

Bihar Civil Court Recruitment 2022: चयन प्रक्रिया

चपरासी/ अर्दली के पदों पर आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा, जबकि अन्य पदों पर चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए संपन्न होगी।

Bihar Civil Court Bharti 2022: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 20सितंबर 2022

आवेदन की अंतिम तिथि – 20 अक्टूबर 2022

How to Apply Bihar Civil Court Recruitment 2022: ऐसे करें आवेदन

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट districts.ecourts.gov.in/patna पर जाएं।

-होम पेज पर दिए गए Latest Announcements सेक्शन में जाएं।

-यहां Link for online application to the post of Clerk, Stenographer, Court Reader -cum- Deposition Writer and Peon-Orderly in the Civil Courts of Bihar.pdf के लिंक पर क्लिक करें।

-अब संबंधित पद के लिए आवेदन के लिंक पर क्लिक करें।

-आवश्यक विवरण और दस्तावेज को अपलोड करें।

-आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सबमिट करें।