HPPSC Interview Admit Card 2022: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जारी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू का आयोजन 17 मई 2022 और 18 मई 2022 को किया जाएगा।

आयोग ने यह भर्ती चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत निकली हैं। जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार सहायक प्रोफेसर (नेत्र विज्ञान) और सहायक प्रोफेसर (सूक्ष्म जीव विज्ञान) के पद के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित करेगा। अभ्यर्थी यहां बताए गए स्टेप के जरिए आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदकों को डाक के जरिए एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। इंटरव्यू से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं।

HPPSC Assistant Professor Interview Admit Card 2022 How to Download: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Whats New सेक्शन में जाएं।

Regarding Personality Test for the Posts of Assistant Professor (Ophthalmology) and Assistant Professor ( Microbiology) के लिंक पर क्लिक करें।

3.एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपको एचपीपीएससी इंटरव्यू प्रवेश पत्र / अनुसूची 2022 अपडेट का पीडीएफ मिलेगा।

4.अब चेक करें और डाउनलोड करें।