SAI Recruitment 2022: भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और लास्ट डेट कल हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है। वह आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in के जरिए 12 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 50 रिक्त पदों को भरा जाना है। आवेदन की प्रक्रिया 27 अप्रैल 2022 से जारी है।

SAI Recruitment 2022 Notification: शैक्षणिक योग्यता

आवेदक के पास किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आवेदन किसी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया हो।

SAI Young Professional Recruitment 2022: आयु सीमा

यंग प्रोफेशनल आवेदक की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी चाहिए।

Govt jobs 2022: सैलरी

चयनित अभ्यर्थियों को 40 हजार रूपए से 60 हजार रूपए तक सैलरी मिलेगी।

SAI Vacancy 2022: चयन प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदकों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं।

SAI Recruitment 2022 How to Apply: ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in

होम पेज पर दिए गए LATEST UPDATES सेक्शन में जाएं।

अब Jobs पर क्लिक करें।

यहां SAI invites applications from eligible, qualified and motivated Indian Citizens for providing consultancy as Young Professional on contract basis के लिंक पर क्लिक करें।

नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

यहां https://sportsauthorityofindia.nic.in/saijobs के लिंक पर क्लिक करें।

अब मांगी गई जानकारी को दर्ज करें।

आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को अपलोड करें और सबमिट करें।

SAI Bharti 2022: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 27 अप्रैल 2022

आवेदन की अंतिम तिथि – 12 मई 2022