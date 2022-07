SAI Recruitment 2022: 10वीं पास कर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहें युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय खेल प्राधिकरण (Sports Authority of India) ने मालिश चिकित्सक के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए 15 जुलाई 2022 से आवेदन की प्रक्रिया जारी है।

अभ्यर्थी आधिकारिक मेल आईडी recruitment.massagetherapist@gmail.com के जरिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जारी नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही इन पदों के लिए आवेदन करें।

SAI Massage Therapist Recruitment 2022: रिक्त पदों की संख्या

मालिश चिकित्सक – 104

SAI Massage Therapist Vacancy 2022: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य हैं। साथ ही अभ्यर्थी के पास मालिश चिकित्सक में सर्टिफिकेशट होना चाहिए।

SAI Vacancy 2022: आयु सीमा

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

SAI Massage Therapist Bharti 2022: चयन प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदकों को चयन आवेदकों की संख्या की संख्या से 5 गुना से अधिक होने की स्थिति में आवेदकों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

SAI Massage Therapist Recruitment 2022 How to Apply: ऐसे करें आवेदन

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए Latest Updates सेक्शन में जाएं।

3.यहां Jobs पर क्लिक करें।

4.अब SAI INVITES APPLICATION FOR THE POST OF MASSAGE THERAPIST ON CONTRACT BASIS AT SAI NcoEs के लिंक पर क्लिक करें।

5.नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

6.अब दिए गए मेल आईडी पर आवेदन भेज दें।

Central Government jobs 2022: इन तिथियों का रखें ध्यान

आवेदन शुरू होने की तिथि – 15 जुलाई 2022

आवेदन की अंतिम तिथि – 6 अगस्त 2022