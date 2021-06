राजस्थान के 5 बिजली कंपनियों में 2370 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें राजस्थान विद्युत विभाग उत्पादन निगम लिमिटेड ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट और इनफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के विभिन्न पदों के लिए आधिकारिक इंजीनियर भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 7 जून 2021 21 जून 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के 11 पद, जूनियर लीगल ऑफीसर के 13 पद, जूनियर अकाउंटेंट के 313 पद, स्टेनोग्राफर के 38 पद, जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट के 920 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू /टाइपिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा।

22 फरवरी 2021 का विस्तृत विज्ञापन आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।‌ 21 जून 2021 तक आवेदन लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। योग्य उम्मीदवार 7 जून 2021 से 21 जून 2021 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अन्य माध्यम नहीं स्वीकार किया जाएगा। आयु सीमा, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन आदि से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं।

How to apply for RVUNL Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार https://energy.rajasthan.gov.in/ पर लॉग इन करें।

स्टेप 2: यदि आप एक नए यूजर हैं तो रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें।

स्टेप 3: उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा।

स्टेप 4: अब उम्मीदवार अपने अकाउंट पर लॉगिन करके वैकेंसी चुने और फिर उसके लिए आवेदन करें।

स्टेप 5: आवेदन भरकर शुल्क जमा करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।