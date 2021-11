RSMSSB Result 2021: बोर्ड ने जारी किया इन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट, यह रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

RSMSSB Result 2021: इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा।

RSMSSB Result 2021: राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) ने कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) भर्ती परीक्षा और जूनियर इंजीनियर (सिविल) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इन परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए थे, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 12 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। जबकि, कृषि पर्यवेक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 18 सितंबर 2021 को किया गया था। इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download RSMSSB Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘News Notifications’ के सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: अब जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए ‘JEN 2020 (Civil) (Degree) : List of Selected Candidates for Document Verification’ और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए ‘Agriculture Supervisor 2021: List of Selected Candidates for Document Verification’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4: इसके बाद लिंक के नीचे ‘Download’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अब आप कृषि पर्यवेक्षक और जूनियर इंजीनियर परीक्षा का रिजल्ट चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक के कुल 2389 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2121 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 268 पद शामिल हैं। वहीं, जूनियर इंजीनियर के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 595 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 58 पद सहित कुल 653 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन भर्ती परीक्षाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार यहां और आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर चेक करते रहें।