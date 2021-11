RSMSSB recruitment 2021: राजस्थान में इन पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई

RSMSSB recruitment 2021: सामान्य वर्ग के तहत आने वाले उम्मीदवारों को 450 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा।

RSMSSB recruitment 2021: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने परिवहन विभाग में मोटर वाहन सब-इंस्पेक्टर (SI) के पद पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 2 दिसंबर 2021 से RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है। इस भर्ती अभियान से राज्य परिवहन विभाग में 197 पदों को भरा जाएगा। भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 और 13 फरवरी, 2022 को किया जाएगा।

How to apply for the RSMSSB

इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए RSMSSB मोटर वाहन SI भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें

RSMSSB फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

RSMSSB परीक्षा के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।

आवेदन पत्र जमा करें और भविष्य में उपयोग के लिए जमा किए गए फॉर्म की हार्डकॉपी रखें।

सामान्य वर्ग के तहत आने वाले उम्मीदवारों को 450 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और बीसी/ईबीसी के नॉन क्रीमी वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें 350 रुपये का शुल्क देना होगा।

राजस्थान के विशेष रूप से विकलांग वर्ग और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 250 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों की पारिवारिक आय सालाना 2.5 लाख से कम है, उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में केवल 250 रुपये देने होंगे।

RSMSSB परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) शामिल होंगे, जिसमें टेस्ट में तीन पेपर होंगे। पेपर 1 100 नंबर का होगा और सामान्य ज्ञान और विज्ञान पर आधारित दो घंटे का होगा। पेपर II हिंदी और अंग्रेजी का होगा और इसकी अवधि दो घंटे होगी, जिसमें कुल 100 नंबर होंगे। पेपर III 200 नंबर का होगा जहां उम्मीदवारों को ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर आंका जाएगा। तीसरे पेपर की अवधि तीन घंटे की होगी।

इन पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना RSMSSB द्वारा 24 नवंबर को जारी की गई थी और RSMSSB मोटर वाहन सब-इंस्पेक्टर (SI) के लिए कुल 197 पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है।