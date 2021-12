RSMSSB Recruitment 2021: राजस्थान में इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नज़दीक, ऐसे करें अप्लाई

RSMSSB Recruitment 2021: इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

RSMSSB Recruitment 2021: राजस्थान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर (APRO) और मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर (MVSI) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। सभी योग्य उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर 31 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर्स या समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र कार्यालय में या राज्य सरकार या भारत सरकार के जनसंपर्क विभाग में पत्रकारिता का तीन साल का अनुभव होना चाहिए। जबकि, मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर पद के लिए उम्मीदवार कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग / ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवार की आयु 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। ‌हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

How to apply for RSMSSB MVSI and APRO Recruitment 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे ‘New Notifications’ के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। ‌ यहां आपको असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन मिलेगा।

स्टेप 4: उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए ‘Apply Online’ के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: इसके बाद उम्मीदवार सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 6: अब उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के कुल 76 पद और मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के 197 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।