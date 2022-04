RSMSSB MVSI Result 2021: राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) ने मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर (MVSI) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वह अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा मोटर वाहन उपनिरीक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा 12 फरवरी और 13 फरवरी 2022 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download RSMSSB Motor Vehicle Sub Inspector Exam Result 2021

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर दिख रहे न्यूज़ और नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: फिर ‘Motor Vehicle Sub Inspector 2021: Link of Selected Candidates for Document Verification’ के लिंक पर क्लिक करें ‌

स्टेप 4: अब आपके सामने रिजल्ट का एक पीडीएफ खुल जाएगा।

स्टेप 5: उम्मीदवार RSMSSB MVSI Result 2021 के पीडीएफ में अपना रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान में मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के 197 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 168 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 29 पद शामिल हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 के तहत सैलरी दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।