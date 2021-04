RSMSSB ने जारी किया रिजल्ट, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) के पद के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार RSMSSB JE की परीक्षा में 13 दिसंबर 2020 तक उपस्थित हुए थे, वे अपना रिजल्ट RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट – rsmssb.rajasthan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। आयोग ने, आरएसएमएसएसबी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2020 परीक्षा परिणामों के साथ-साथ कट-ऑफ भी जारी की है। इस एग्जाम में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेश (DV) के लिए बुलाया जाएगा। डीवी के लिए सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों की सूची यानी रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सहित विभिन्न विभाग के तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर पदों के लिए 1054 रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती की जा रही है।

How To Check RSMSSB JE Result

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर, ‘Result’ सेक्शन पर क्लिक करें।

नया पेज खुलेगा, जहां ‘JEN 2020 : Electrical (Degree), (Diploma) and JEN 2020 : Mechanical (Degree), (Diploma) List of Selected Candidates for Document Verification’ अलग-अलग लिंक मिल जाएंगे।

इन रिजल्ट लिंक्स पर क्लिक करें, एक पीडीएफ खुलेगी।

इस पीडीएफ में डीवी के लिए सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर और कट-ऑफ चेक करें।

इस पीडीएफ को भविष्य के लिए डाउनलोड करके प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख लें।

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक https://rsmssb.rajasthan.gov.in/page?menuName=XThs/FdacUY= है।

कब मांगे थे आवेदन: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 13 फरवरी 2020 को राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं कृषि विपणन बोर्ड में जेई इलेक्ट्रिकल (डिग्री – डिप्लोमा) और जल संसाधन विभाग में जेई की भर्ती के लिए मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर (डिग्री – डिप्लोमा) पदों के लिए आवेदन मांगे थे।