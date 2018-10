रेलवे में नौकरी के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। Eastern Railway 2907 ACT Apprentices पदों पर भर्ती करने जा रहा है। ACT Apprentices पदों के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2018 है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं इन भर्तियों के बारे में। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई धारक होना अनिवार्य है। आवेदन करने की आयु सीमा 15 से 24 साल के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा। वहीं SC/ST/PWD और महिला उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले विजिट करें www.rrcer.com पर। होम पेज से ‘Notice Board’ के टैब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ‘APPLICATION FOR THE ADMISSION TO ACT APPRENTICES COURSE UNDER THE APPRENTICES ACT 1961’ के नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहां अपनी डिटेल्स भरें। डिटेल्स सबमिट करने के बाद एप्लिकेशन फीस भरें। अधिक जानकारी के लिए आप भर्ती का नोटिफिकेशन भी rrcer.in पर देख सकते हैं।

रेलवे में इन पदों पर भी भर्ती

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे- उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित इसके दफ्तर से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर लेक्चरर्स के पैनल (पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी) के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर अधिकतम वेतन 27,500 रुपए प्रतिमाह मिलेगा, जबकि आवेदन की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है। अधिक जानकारी के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की साइट चेक की जा सकती है।

वेस्टर्न रेलवे- यहां लेवल-2 में कल्चरल कोटा से दो भर्तियां होनी हैं। खास बात है कि इन पदों पर अभ्यर्थियों को सातवें वेतन आयोग वाले फायदे मिलेंगे, जबकि तनख्वाह 19,900 रुपए से 63,200 रुपए के बीच होगी। कल्चरल कोटा में हारमोनियम प्लेयर (सिथेंसाइजर में दक्षता हासिल हो) और वॉयलन प्लेयर का पद निकाला गया है। इन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है।

साउदर्न रेलवे- यहां टावर वैगन ड्राइवर के पद पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन दिया जा सकता है। इस पोस्ट पर कुल आठ भर्तियां होंगी, जिसमें 52 साल तक की उम्र सीमा के अभ्यर्थी लिए जाएंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App