RRC Answer Key 2021: रेलवे भर्ती सेल (RRC), उत्तरी क्षेत्र (NR) ने जीडीसीई के विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) की आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार GDCE NR Answer Key आधिकारिक वेबसाइट -rrcnr.org से डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवार 05 अगस्त से 08 अगस्त 2021 तक किसी भी आंसर के खिलाफ आपत्ति भी उठा सकते हैं। आवश्यक दिशानिर्देशों के साथ विस्तृत प्रक्रिया आरआरसी / एनआर की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए दिए गये नोटिफिकेशन में दी गई है। आपत्ति दर्ज कराने से पहले उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।

RRC NR GDCE Answer Key 2021: ऐसे देखें आंसर की

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये लिंक ‘Kind Attention:-01/2019/GDCE & 01/2020/GDCE. Notice on Viewing of Question Paper, Responses and Keys & Raising of Objections, if any to Questions/Options/Keys’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करें

स्टेप 4: GDCE Answer Key 2021 आपके सामने होगी।

उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर आरआरसी/उत्तर रेलवे का निर्णय अंतिम और मान्य होगा और इस मामले में उम्मीदवारों से आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। इन पदों के लिए एग्जाम का आयोजन 23 जुलाई और 24 जुलाई को किया गया था।