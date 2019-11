RRB recruitment 2019: रेलवे नौकरी की तैयार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दक्षिण मध्य रेलवे (South Central Railways, SCR) ने रेलवे में 4000 से ज्यादा खाली पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एससीआर की आधिकारिक वेबसाइट scr.indianrailways.gov.in. पर जाकर विभिन्न पात्रताओं और योग्यताओं को पढ़कर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए इस लिंक पर विजिट करें- https://104.211.221.149/Act_App_Notification09112019.pdf . रेलवे में अपरेंटिस पदों पर कुल रिक्तियों की संख्या 4,103 है, जिनके लिए उम्मीदवारों का चुनाव परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार 8 दिसंबर 2019 या इससे पहले तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें अप्लाई, फीस और बाकी जरूरी डिटेल्स।

योग्यता और आयु सीमा की शर्तें, यहां देखें: एसआरसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अपरेंटिस पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। वहीं आवेदन के लिए न्यूतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट है और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए छूट क्रमश: 3 वर्ष और 10 वर्ष तक है।

रेलवे भर्ती 2019: जानिए कैसे करें आवेदन

चरण 1: आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cr.indianrailways.gov.in पर जाएं,

चरण 2: स्क्रॉल लिंक में ‘ACT apprentice 2019 – online application registration’ पर क्लिक करें

चरण 3: नए पेज पर, निर्देश पढ़ें और ‘proceed for filling up of application’ पर क्लिक करें।

चरण 4: अब मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करें,

चरण 5: फॉर्म भरें और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें,

चरण 6: आखिर में पूरा फॉर्म ध्यान से पढ़ें और फीस सबमिट करें।

पद के हिसाब रिक्तियों का विवरण: यहां देखें

भुगतान शुल्क: रेलवे एससीआर के अपरेंटिस पद पर आवेदन करने के लिए प्रत्येक आवेदक को 100 रुपए का भुगतान करना होगा। हालांकि एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और महिलाओं के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

