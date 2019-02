RRB Group D Result 2019 Date LIVE Updates: परीक्षा नतीजे की तारीख, फिजिकल टेस्ट का पैटर्न और कई जरूरी बातें यहां जानिए

RRB Group C ALP-Technician Exam: एडमिट कार्ड

जिन उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देनी है वे अपने एडमिट कार्ड किसी भी आरआरबी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी साइट पर जाएं और "Click here to download e-call letter for rescheduled candidates of 2nd stage CBT (due to technical reasons) under CEN 01/2018" लिंक पर क्लिक कर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।