RRB Group C and D Result 2019 LIVE Updates: पीईटी के बाद मेडिकल फिटनेस में पास होना भी है जरुरी

RRB Railway Group C and D Result 2018-2019 Date and Time LIVE Updates: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) 13 फरवरी 2019 को ग्रुप डी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने वाला है। उम्मीदवार जो सीबीटी में उपस्थित हुए थे, वे सभी अपने क्षेत्र की अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से फाइनल आंसर की और परिणाम देख पाएंगे। परिणामों की घोषणा होने के बाद, सफल उम्मीदवारों को शारीरिक योग्यता परीक्षा (पीईटी) का सामना करना पड़ेगा। इस परीक्षा की तारीख बोर्ड द्वारा बाद में जारी की जाएंगी। बता दें कि इससे पहले बोर्ड ने परीक्षा की आंसर की जारी की थी जिसपर कुछ उम्मीदवारों ने अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं। बोर्ड द्वारा गठित पैनल इस फिलहाल उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की जांच कर रहा है।

अगर कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो बोर्ड फिर से आंसर की जारी करेगा और फिर रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों से आंसर की पर आपत्तियां जताने के लिए प्रति प्रश्‍न के 50 रुपये की फीस वसूली थी। यह पैसे तभी रिफंड किए जाएंगे जब संशोधित आंसर की में उनकी आपत्तियां सही पाई जाएंगी।