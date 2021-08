RRB NTPC: रेलवे भर्ती बोर्ड, एनटीपीसी ने शुल्क वापसी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों के लिए अपने बैंक खाते की डिटेल्स जमा करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है। उम्मीदवार जो 28 दिसंबर, 2020 से 31 जुलाई, 2021 तक सात चरणों में आयोजित पहले चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी -1) में उपस्थित हुए थे, वे अपने परीक्षा शुल्क रिफंड पाने के हकदार हैं। ऐसे उम्मीदवारों को रिफंड प्राप्त करने के लिए अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स और IFSC कोड प्रदान करने की आवश्यकता होगी। जिन उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र मिला है, लेकिन वे परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, वे धनवापसी के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। बैंक डिटेल जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि दर्ज किया गया बैंक खाता संख्या, नाम और IFSC कोड सही हैं और सबमिट करने से पहले इसे ध्यान से देखें। सबमिट करने के बाद बैंक डिटेल्स में संशोधन संभव नहीं होगा। बैंक विवरण जमा करते समय किसी भी दिक्कत के मामले में कोई स्पष्टीकरण या सहायता प्राप्त करने के लिए बोर्ड एक सहायता मेनू प्रदान करेगा। यदि कोई उम्मीदवार बैंक बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो कोई धनवापसी नहीं की जाएगी।

How to submit the bank details

बैंक डिटेल्स सबमिट करने के लिए सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट करने का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां कैंडिडेट को अपना रौल नंबर, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया ओटीपी और कैप्चा डालकर लॉगिन करना होगा। अब नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर बैंक अकाउंट में जो नाम हो वह नाम, अकाउंट नंबर, और ब्रांच ifsc कोड डालकर सबमिट करना होगा।