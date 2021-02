रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटिड कैटेगरी की भर्ती परीक्षा की आंसरी की जारी कर दी गई है। बोर्ड के अनुसार, उत्तर कुंजी 28 फरवरी तक डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी। यह प्रारंभिक आंसर की होगी और उम्मीदवार आंसर की के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उठाई गई आपत्तियों का अध्ययन किया जाएगा और अगर उठाई गई आपत्ति को सही पाया गया तो आंसर की में बदलाव किया जाएगा। आंसर की में हुए बदलाव फाइनल आंसर की में दिखेंगे। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और उसी आंस की के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

आपत्ति दर्ज कराने के लिए, उम्मीदवारों को आंसर की डाउनलोड करने और इसे सावधानीपूर्वक जांचने की जरूर है, यदि कोई त्रुटि होती है, तो उम्मीदवारों को आरआरबी वेबसाइटों पर सुबूत के साथ आपत्ति दर्ज करनी होगी। उन्हें दिए गए समय सीमा में ऐसा करना होगा और प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को केवल अंग्रेजी में एक आपत्ति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा उम्मीदवारों द्वारा आपत्ति के लिए दी गई फीस केवल तभी वापस की जाएगी जब उनका जवाब पैनल द्वारा सही पाया जाएगा।

How to raise objection on RRB answer key

आपत्ति दर्ज कराने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

वेबसाइट पर आपको ‘RRB MI recruitment exam answer key’ का ऑप्शन मिलेगा।

अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन कर सकते हैं।

अब आपको आपत्ति दर्ज कराने के लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको जिस सवाल के जवाब पर आपत्ति है उसपर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद फीस पे करनी होगी।