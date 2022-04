RRB NTPC CBT 2 Intimation Slip: रेलवे भर्ती बोर्ड ने RRB NTPC CBT 2 के लिए एग्जाम की तारीख और एग्जाम सिटी आदि चेक करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने RRB NTPC CBT 1 में सफलता हासिल की है, वह रेलवे भर्ती बोर्ड की रीजनल वेबसाइट के माध्यम से यह जानकारी चेक कर सकते हैं।

RRB NTPC CBT 2: इस तारीख को होगी परीक्षा

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 4 और 6 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह परीक्षा 9 मई और 10 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर इन स्टेप्स के माध्यम से इंटीमेशन स्लिप चेक कर सकते हैं।

How to download RRB NTPC CBT 2 Intimation Slip

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: फिर होम पेज पर दिख रहे ‘Link for City Intimation Slip and Score Card for CBT 2 Exam of Level 4 & 6 under CEN No. 01-2019 (NTPC)’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 4: अब आप RRB NTPC CBT 2 City Intimation Slip चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं।

RRB NTPC CBT 2: इतने पदों पर भर्ती

बोर्ड ने इंटीमेशन स्लिप के अलावा मॉक टेस्ट और हेल्प डेस्क का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड भी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत कुल 35281 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।