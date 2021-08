RRB NTPC CBT 1 Answer Key 2021: आरआरबी एनटीपीसी आंसर की आज, 16 अगस्त को जारी की जाएगी। आंसर की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (एनटीपीसी) के तहत रेलवे में नौकरी के 28 दिसंबर से 31 जुलाई तक आयोजित हुई परीक्षा की जारी की जाएगी। किसी भी गलत जवाब के खिलाफ कैंडिडेट्स आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपये प्रति सवाल है। इसके अलावा बैंकिंग सर्विस चार्ज भी लगेगा। यदि उठाई गई आपत्ति सही पाई जाती है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के लिए भुगतान किया गया शुल्क उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। रिफंड उस खाते में किया जाएगा जहां से उम्मीदवार ने ऑनलाइन भुगतान किया है।

RRB NTPC answer key: Know how to raise objections

सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

वहां RRB NTPC की आंसर की चेक करने के लिए आ रहे लिंक पर क्लिक करें। डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है।

अब अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालें। अब आंसर की के लिंक पर क्लिक करें।

अब आप अपनी आंसर की और प्रशन पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।

अब आंसर की चेक कर लें।

आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का लिंक 18 अगस्त को रात 8 बजे एक्टिवेट किया जाएगा।

वहां आपको अपने सवाल के साथ जवाब का पूरा सॉल्यूशन देना होगा।

इसके बाद फीस जमा करनी होगी।

अब अपना चेलेंज सबमिट कर दें।

आपत्ति दर्ज कराने की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2021 है।