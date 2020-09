RRB NTPC Application Status 2020: Railway Recruitment Board (RRB) ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) के रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए जरूरी सूचना जारी किया है। जिन कैंडिडेट्स ने RRB NTPC Recruitment के लिए आवेदन किया था वह रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrbcdg.gov.in/ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकेंगे। नोटिस के अनुसार, आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार अपने आवेदनों का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट्स को पूरी तरह से योग्य होने के बारे में बताया जाएगा इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स के आवेदन को रद्द कर दिया गया है। उसके साथ उन्हें यह भी बताया जाएगा कि उनके आवेदन को क्यों रद्द कर दिया गया है।

RRB NTPC 2020 Application Status का लिंक 21 सितंबर 2020 को एक्टिवेट होगा। कैंडिडेट्स 30 सितंबर तक अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। कैंडिडेट्स RRB NTPC 2020 एप्लीकेशन स्टेटस अपनी जन्मतिथि और एप्लीकेशन नंबर से चेक कर पाएंगे कि उनका आवेदन स्वीकार किया गया है या रिजेक्ट। आरआरबी उन उम्मीदवारों पर कोई विचार नहीं करेगा जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है।

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 15 दिसंबर 2020 को देशभर में आरआरबी एनटीपीसी 2020 परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है और उसी के लिए एडमिट कार्ड उचित समय पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया पर नए अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें।

How and Where to Download RRB NTPC 2020 Application Status

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर RRB NTPC 2020 Application Status दिखाई देगा उसपर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आप नोटिस चेक कर पाएंगे और एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे। कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

