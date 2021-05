RRB NTPC 2021 Exam New Notification: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने विभिन्न कैटेगरी के लिए तीन सेंट्रलाइज्ड एंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (CENs), No. 01/2019, No. 03/2019 और No. RRC 01/2019 के लिए 31 मई 2021 को एक सूचना जारी की है। सूचना के अनुसार, कोविड 19 महामारी के चलते नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी।

दिसंबर 2020 में नियुक्ति प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से वापस से शुरू की गई थी। अब कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते प्रभावित राज्यों में फिर से रोक लगा दी गई है। जिसकी वजह से एक बार फिर से CBT का आयोजन स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में आगे कहा गया है कि राज्यों में स्थिति सामान्य होने के बाद ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को अगले चरण की परीक्षा के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सूचित किया जाएगा।

रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी एनटीपीसी छठे चरण के एडमिट कार्ड 29 मार्च, 2021 को जारी किये थे। आरआरबी एनटीपीसी छठे चरण की परीक्षा 1, 3, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल, 2021 को आयोजित किये गए थे। छठे फेज में करीब 6 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। उम्मीदवार अब सातवें फेज की परीक्षा की तिथियों का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की तारीख से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है।

यह भर्ती NTPC के पदों को भरने के लिए की जा रही है, NTPC का अर्थ है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसके तहत जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेनी क्लर्क, टिकट क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड्स समेत विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती अभियान द्वारा कुल 35,277 रिक्‍त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा की तारीखों की जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।