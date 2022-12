आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022तिथियां

Phase 1: 17-Aug-2022 to 25-Aug-2022 Phase 2: 26-Aug-2022 to 08-Sep-2022 Phase 3: 08-Sep-2022 to 19-Sep-2022 Phase 4: 19-Sep-2022 to 07-Oct-2022 Phase 5: 06-Oct-2022 and 11-Oct-2022