RRB Group C, D Exam 2018 Date: जानिए 90,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल

RRB Group C and D Exam Date 2018, Admit Card, Railway Recruitment 2018 Group C, D Exam Date and Admit Card: रेलवे में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होनी है। ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि अप्रैल-मई 2018 थी लेकिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिलने से परीक्षा में देरी हो गई। परीक्षा में देरी के चलते भर्तियों में देरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे अगले साल यानी मार्च-अप्रैल 2019 तक भर्तियां पूरी कर सकता है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी ने कहा है कि भारतीय रेलवे अगले साल मार्च-अप्रैल तक 1 लाख से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती का काम पूरा कर लेगा। उन्होंने कहा, ”मार्च-अप्रैल 2019 तक ये नियुक्तियां हो जाएंगी। 10 जुलाई 2018 तक 2.37 करोड़ आवेदनों की छंटनी पूरी कर ली जाएगी। हम उनकी शारीरिक और मानसिक जांच दिसंबर-जनवरी तक पूरा कर लेंगे और मार्च तक उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी।”

पदों के लिए लिखित परीक्षा सितंबर, अक्तूबर और नवंबर 2018 में कराई जाएंगी। सभी 20 RRB वेबसाइट्स पर परीक्षार्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी। देशभर में परीक्षाएं आयोजित होंगी। पहले चरण में कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) होगा। इसे क्वॉलिफाई करने वाले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (CBT) देंगे। बता दें रेलवे में विभिन्न 1.10 लाख रिक्त पदों के लिए लगभग 2.27 करोड़ आवेदन आए थे। रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 90,000 पदों पर भर्ती होनी है। साथ ही RPF में 9500 पदों पर और रेलवे में L1 व L2 में भी 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी है।

ग्रुप D और ग्रुप C के लगभग 90 हजार पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2018 थी। लोको पायलट/टेक्निशियन के कुल 26,502 पदों पर भर्ती होगी जिसमें से लोको पायलट के 17,673 और टेक्निशियन के 8829 पदों पर बहाली की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों का प्रारंभिक वेतन 19, 900 रुपए (सातवें सीपीसी पे मेट्रिक्स का दूसरा लेवल) के आधार पर होगा। वहीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CPC पे मेट्रिक्स लेवल- 1 के 62907 पदों पर नियुक्ति होगी। इस पर चयनित उम्मीदवारों का पे-स्केल 18000 रुपये होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App