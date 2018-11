RRB ALP Result 2018, Railway RRB Group C ALP, Technician Result 2018 out, chack here: भारतीय रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलेट(एएलपी) टेक्नीशियन परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर परिणामों प्रकाशित कर दिए गए हैं। लगभग 36 लाख उम्मीदवारों ने इसी साल अगस्त व सितंबर में रेलवे के विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की परीक्षा दी थी जिसके परिणाम रेलवे के आधिकारिक भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। आरआरबी एएलपी के परिणामों के साथ ही बोर्ड ने फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट(सीबीटी) के स्कोर्स और आंसर की भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि अगला सीबीटी दिसंबर 2018 में होगा। भारतीय रेलवे ने करीब 60,000 वैकेंसी के लिए भर्ती प्रक्रिया इस साल की शुरुआत में शुरू की थी।

ऐसे देखें रिजल्ट: आरआरबी एएलपी के परिणाम और स्कोर्स को आप आरआरबी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर भी रिजल्ट देख सकते हैं।

1. आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के परिणाम चेक करने के लिए आरआरबी की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. ध्यान रखें कि आपको अपने रीजन की ही आरआरबी वेबसाइट खोलनी है। जैसे अगर आप अहमदाबाद से हैं तो आपको RRB Ahmedabad(https://www.rrbahmedabad.gov.in) वेबसाइट खोलनी होगी या आप बिलासपुर से हैं तो आपको RRB Bilaspur(https://www.rrbbilaspur.gov.in) खोलनी होगी। इसी तरह अपने क्षेत्र के अनुसार वेबसाइट खोलें।

3. अब वेबसाइट पर दिए गए पीडीएफ फाइल को खोलकर उसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।

आरआरबी एएलपी रिजल्ट का स्कोर ऐसे करें चेक:

1. स्कोर चेक करने के लिए आप आरआरबी वेबसाइट पर जाएं।

2. इसके बाद “CEN-01/2018 – Click here to view candidates’ Score and Master QP with final answer Key of 1st Stage CBT (ALP & Technicians)” लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक आपको आरआरबी के होमपेज पर मिल जाएगा।

3. अगले पेज पर अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरें।

4. यहां आपको आरआरबी एएलपी के रिजल्ट का स्टोर और आंसर की मिल जाएंगी।

