RRB ALP Answer Key 2018: इस दिन जारी हो सकती है दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी

Railway Recruitment Board, (RRB) Group C ALP second stage CBT Answer Key 2018 कल यानी 15 फरवरी को जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उत्तर कुंजी 15 फरवरी को जारी हो सकती है। एक बार उत्तर कुंजी जारी होने पर स्टूडेंट्स उसे RRB Mumbai, RRB Patna, RRB Ajmer, RRB Chandigarh या अन्य किसी भी क्षेत्रिय RRB वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। RRB Group C ALP second stage CBT Exam जनवरी-फरवरी 2019 के बीच आयोजित हुए थे। एक बार RRB ALP Answer Key 2018 जारी हो जाने के बाद आप उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको दो से तीन दिन का समय मिलेगा।

आपत्ति दर्ज कराने का समय समाप्त हो जाने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। इसके बाद परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम भी उम्मीदवार किसी भी आरआरबी वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। RRB ALP & Technician second stage examination 21, 22 और 24 जनवरी और 8 फरवरी 2019 को आयोजित हुई थी। बता दें 64,371 ALP & Technician पदों पर भर्ती की जानी हैं। इनमें से assistant loco pilot के 27,795 और technician के 36,576 पदों पर भर्ती होनी हैं। दूसरी तरफ RRB Group D के परीक्षार्थियों को भी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी होने का इंतजार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक RRB Group D एग्जाम के नतीजे 20 फरवरी को जारी हो सकते हैं।

