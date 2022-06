RPSC Statistical Officer Result 2022: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सांख्यिकी अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के जरिए अपने नतीजे चेक कर सकते हैं।

कुल 262 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आरपीएससी की ओर से 18 दिसंबर 2021 को सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था।

सांख्यिकी अधिकारी के कुल 43 पदों पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 सितंबर 2021 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2021 तक चली थी।

इन पदों के लिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स या मैथमेटिक्स में मास्टर की डिग्री शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी। आवेदक की अधिकतम उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। वहीं ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के आवेदक को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई थी। इन पदों पर भर्तियों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 26 अगस्त 2021 को विज्ञापन जारी किया था।

RPSC Statistical Officer Result 2022 How to Check: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2.होम पेज पर दिए गए 01/06/2022 – Result Preamble (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) for Statistical Officer Screening Exam 2021 के लिंक पर क्लिक करें।

3.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

4.अब रोल नंबर की मदद से नतीजे चेक करें।