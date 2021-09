RPSC SI Admit Card 2021 Released: आरपीएससी ने जारी किए एसआई भर्ती के ए़डमिट कार्ड, ये रहा डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक और तरीका

RPSC SI Admit Card 2021 Released: कैंडिडेट्स को हर पेपर में 36 फीसदी नंबर और कुल 40 फीसदी नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता है। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

RPSC SI Admit Card 2021: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 13, 14 और 15 सितंबर को होने वाली राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर कंबाइंड कॉम्पटीशन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यदि आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो आप आरपीएससी की वेबसाइट से राजस्थान पुलिस एसआई प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

आरपीएससी एसआई परीक्षा दो पालियों में यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। आप अपने राजस्थान एसआई एडमिट कार्ड 2021 पर एग्जाम की तारीख, समय और सेंटर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नीचे राजस्थान एसआई एडमिट कार्ड, परीक्षा पैटर्न और अन्य डिटेल्स डाउनलोड करने की प्रक्रिया चेक कर सकते हैं।

कैंडिडेट्स को हर पेपर में 36 फीसदी नंबर और कुल 40 फीसदी नंबर प्राप्त करने की आवश्यकता है, आयोग द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में पास माना जाएगा। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

RSMSSB Recruitment 2021: इन 3,596 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से करें आवेदन

How to Download RPSC SI Admit Card 2021

कैंडिडेट्स RPSC SI Admit Card 2021 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.rpsc.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।

वेबसाइट पर ‘Admit Card for Sub Inspector Comb. Comp. Exam – 2021’then on ‘Sub Inspector Comb. Comp. Exam – 2021’ then ‘Get Admit Card’ का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा।

नए पेज पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर सबमिट करना होगा।

अब आपका एडमिट कार्ड आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा।

अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक येhttps://recruitment.rajasthan.gov.in/postdetailgetadmitcardservlet है।

आरपीएससी ने 09 फरवरी 2021 से 09 जून 2021 (ईडब्ल्यूएस) तक टीएसपी और गैर टीएसपी क्षेत्रों के लिए राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर एपी, प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर एमबीसी के 859 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

CAPF Recruitment 2021: इन उम्मीदवारों के लिए निकली सरकारी नौकरी, भर्ती के लिए होनी चाहिए यह योग्यता